Die Riesenrakete Falcon Heavy startete gestern erfolgreich mit einem TESLA-Auto im Cockpit auf dem Flug zum Mars. Reaktion in den deutschen Medien: Verrückt, quatsch und Musk ist ein Spinner. Mag sein, aber so werden neue technische Ideen in den USA geplant und realisiert und stoßen damit vielfältige technische Erneuerungen an, die jahrelang ausstrahlen. Die Antriebsraketen können wieder eingesetzt werden. Allein darin liegen technische Sensationen. Also: Der Rückbau überzogener Kurse ist die eine Seite, der Aufbau neuer Favoriten die andere. Das wird im bevorstehenden Investitionszyklus der Amerikaner schon sehr bald deutlich werden. Apropos TESLA: Heute gibt es die Q4-Ergebnisse, die sicherlich unterschiedlich eingeordnet werden. Wir schauen lediglich zu, weil 58 Mrd. $ Marktwert für TESLA schlicht zu viel sind. 30 bis 35 Mrd. $ lassen sich vertreten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



