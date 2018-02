Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im Dezember um 0,6 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember in etwa wie erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Anstieg von 3,4 Prozent wurde auf 3,1 Prozent revidiert. Das Vorjahresniveau überstieg die Produktion im Dezember arbeitstäglich bereinigt um 6,5 (November: 5,5) Prozent.

Lampe: Deutsche Wachstumsintensität nimmt ab

Das Bankhaus Lampe sieht sich vom langsameren Wachstumstempo der deutschen Produktion im vierten Quartal in dem Urteil bestätigt, dass Ende 2017 auch die Wirtschaft insgesamt weniger stark gewachsen ist. "So stark wie im dritten Quartal wird es auf keinen Fall mehr", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Er tippt weiterhin auf einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 0,5 und 0,6 Prozent. Zwar bleibe Rückenwind von der Industrie, doch werde dieser schwächer ausfallen als zuvor.

Commerzbank: Deutsches BIP steigt im 4Q um 0,6 Prozent

Die Commerzbank rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen ist. Der Rückgang der Produktion im Dezember um 0,6 Prozent ist nach Einschätzung von Volkswirt Ralph Solveen nach dem starken Produktionszuwachs im Dezember und wegen der starken Auftragseingänge und der guten Unternehmensstimmung nicht überzubewerten.

Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum auf höchstem Stand seit 2000

Das Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum ist im ersten Quartal 2018 auf den höchsten Stand seit Sommer 2000 gestiegen. Der Wert stieg auf 43,2 von 37,0 Saldenpunkte, wie das Ifo Institut berichtete. Den befragten Experten zufolge hat sich vor allem die Lage weiter verbessert. Die Erwartungen stiegen ebenfalls leicht an. "Der kräftige Aufschwung dürfte sich fortsetzen", erklärte das Ifo Institut.

Bundesbank sieht keine operativen Hürden bei EZB-Kaufprogramm

Die Bundesbank hat keine Bedenken über eine mögliche Knappheit verfügbarer Bundesanleihen. Die Bundesbank sehe "keinerlei operative Hürden", wie geplant bis zum Ende des Programms und im Rahmen der Vorgaben des EZB-Rates Käufe von deutschen Staatsanleihen zu tätigen, sagte Vorstand Joachim Wuermeling bei einer Veranstaltung in Stuttgart laut Redetext.

Union und SPD ringen weiter um einen Koalitionsvertrag

Union und SPD haben sich auch in der Nacht zu Mittwoch nicht auf einen Koalitionsvertrag einigen können. Die Verhandlungen dauerten am Morgen weiter an. Gerungen wurde vor allem um die Themen sachgrundlose Befristung, Ärztehonorare, Außenpolitik und die Verteilung der Ministerien, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Union und SPD waren bei ihren Verhandlungen zwei Mal in die Verlängerung gegangen und wollten ihre Beratungen eigentlich am Dienstag abschließen. Doch am Mittwochmorgen tagte immer noch die kleine Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden.

463.723 SPD-Mitglieder können sich an "GroKo"-Votum beteiligen

An dem SPD-Mitgliederentscheid über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der Union können sich 463.723 "Genossen" beteiligten. Das teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstagabend über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. An dem Votum darf teilnehmen, wer bis Dienstagabend 18.00 Uhr in die Mitgliederdatenbank aufgenommen wurde.

EU sieht Sanktionsmöglichkeit für Großbritannien in Übergangsphase vor

Die Europäische Union sieht für die Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens die Möglichkeit von Sanktionen vor, wenn London sich nicht an die Regeln hält. Dies geht aus einem von den anderen 27 EU-Ländern bewilligten Textentwurf vor, der am Mittwoch in Brüssel veröffentlicht werden soll. Demnach kann Großbritannien der Zugang zum Binnenmarkt verweigert werden, wenn die Regeln missachtet werden, die 21-monatige Übergangsphase aber nicht reicht, um die Angelegenheit vor dem Europäischen Gerichtshof zu klären.

US-Kongress offenbar kurz vor Einigung über Bundeshaushalt

Im Ringen um den Bundeshaushalt der USA rückt offenbar eine Einigung näher: Führende Vertreter der republikanischen Mehrheit und der demokratischen Minderheit im US-Senat teilten am Dienstag mit, kurz vor einer Einigung über einen Haushalt für die Jahre 2018 und 2019 zu stehen. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete daraufhin einen umstrittenen Übergangshaushalt für sechs Wochen, mit dem eine erneute Haushaltssperre vorerst abgewendet werden könnte.

Trump will US-Streitkräfte mit Militärparade ehren

US-Präsident Donald Trump will mit einer Militärparade die Stärke seines Landes und seine Rolle als Oberbefehlshaber demonstrieren. Das Weiße Haus teilte am Dienstag in Washington mit, Trump dem Verteidigungsministerium seinen Wunsch nach einer Parade mitgeteilt. Militärvertreter würden nun nach einem Termin suchen.

Südafrikas Präsident führt Gespräche mit wahrscheinlichem Nachfolger Ramaphosa

Südafrikas angeschlagener Präsident Jacob Zuma hat am Dienstag "konstruktive" Gespräche mit seinem potenziellen Nachfolger Cyril Ramaphosa geführt. Ramaphosa habe anschließend eine für Mittwoch angesetzte Sondersitzung des Exekutivkomitees der Regierungspartei ANC verschoben, teilte die Partei mit. Details über eine mögliche Vereinbarung zum Rücktritt Zumas wurden nicht bekannt. Zuvor war bereits eine für Donnerstag geplante Rede Zumas zur Lage der Nation verschoben worden.

Weltweit stärkste Weltraumrakete zu Jungfernflug gestartet

Die weltweit stärkste Raumfahrtrakete ist zu ihrem Jungfernflug gestartet. Die 70 Meter lange Mega-Rakete Falcon Heavy der privaten US-Raumfahrtfirma SpaceX hob am Dienstagnachmittag (Ortszeit) unter riesigem Jubel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Mit an Bord: Ein knallroter Tesla-Elektrowagen, am Steuer eine Puppe im Astronautenanzug. Ziel der Schwerlastrakete ist eine Umlaufbahn um die Sonne, die in Teilen in der Nähe des Mars entlang führt.

