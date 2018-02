Zürich - Ab dem 1. April 2018 wird der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport sämtliche Bodenverkehrsdienste für Ryanair am Flughafen Berlin Schönefeld übernehmen. Dies beinhaltet unter anderem die Bereiche Ticketing, Check-in, Gate, Passagiertransport und Gepäckabfertigung. Swissport stellt dazu rund 150 neue Mitarbeiter in Berlin Schönefeld ein und wird rund drei Millionen Euro in Flughafenfahrzeuge investieren.

Bereits im Jahr 2015 hatte Swissport die Lizenz für Bodenverkehrsdienste am Flughafen Berlin Schönefeld und - für die Zeit nach dessen Eröffnung - auch am neuen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg erworben. Da der Marktzugang zum zentralen Flughafen Berlin Tegel noch nicht ...

