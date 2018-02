Um diese Frage zu beantworten und um generell die Möglichkeiten zu verstehen, reicht ein wenig Hintergrundwissen über die Radar-Technologie. In der Entfernungsmessung mit Radar unterscheidet man zwischen Pulsradar und FMCW-Radar, wobei FMCW die von den großen Messgereäteanbietern favorisierte Technologie ist. Krohne hat dabei Pionierarbeit geleistet und 1989 als erster Hersteller diese Technologie in industrielle Füllstandmessgeräte integriert. FMCW steht als Abkürzung für "Frequency Modulated Continuous Wave": ein FMCW-Radar sendet kontinuierlich Radarwellen aus, deren Frequenz über eine Bandbreite moduliert wird, und empfängt ihre Reflektionen. Aus der Frequenzänderung zwischen gesendeter und empfangener Welle über die Zeit ergibt sich der Abstand zur Oberfläche, an der die Welle reflektiert wurde. Damit ist die Füllstandmessung mittels Radar primär eine berührungslose Abstandsmessung vom (meist im Behälterdach montierten) Messgerät zur Oberfläche eines zu messenden Mediums.

Sind Behältergeometrie und Mediumeigenschaften wie z. B. Dichte bekannt, kann das Gerät daraus einen Füllstand, ein Volumen oder eine Masse errechnen. Radar misst berührungslos und ist im Gegensatz zu Ultraschall unabhängig von Druck und Temperatur; auch Viskosität, Dichte und Farbe beeinflussen die Messung nicht. Trotz dieser Unempfindlichkeit gibt es auch der FMCW-Messung einige wenige Einflussfaktoren, die im Folgenden kurz charakterisiert werden. Für eine ausführliche Betrachtung kann das Whitepaper "FMCW-Radar-Füllstandmesssysteme" über den Link am Ende des Artikels abgerufen werden.

Signaldynamik und Bandbreite sorgen für klare Unterscheidung der erfassten Ziele

Da jede ausgesendete Frequenz reflektiert wird, empfängt der Sensor ein großes Spektrum. Jedoch reflektiert nicht nur das Medium alleine, sondern alle Oberflächen in einem Behälter, zum Beispiel auch Einbauten. Die genaue Unterscheidung aller vom Radar erfassten Ziele erfordert eine hohe Signaldynamik, man spricht auch von einer hohen Messempfindlichkeit: Je mehr reflektierte Signale vom Gerät empfangen werden können, umso klarer bzw. höher erhebt sich dieser Punkt im Spektrum über das Grundrauschen und kann dadurch identifiziert werden. Diese hohe Dynamik ist bei den am Markt verfügbaren FMCW-Geräten gegeben.

Mit größerer Bandbreite des Radars erhöht sich die Auflösung des Spektrums. Die einzelnen Ziele werden durch schmalere, exakte Peaks angezeig, denn die Bandbreite, über die die Frequenz moduliert wird, bestimmt die Anzahl der unterschiedlichen Signale, die von einem beliebigen Ziel reflektiert werden. Ein 24-GHz-Radar moduliert typischerweise zwischen 24 und 26 GHz und hat damit eine Bandbreite von 2 GHz; ein 80-GHz-Gerät moduliert typischerweise im Bereich zwischen 78 und 82 GHz und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...