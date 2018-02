Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen stiegen in der vergangenen Woche deutlich an, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bunds sei zwischenzeitlich sogar über 0,75% gesprungen, die Rendite amerikanischer Treasuries auf über 2,85%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen sei damit auf knapp 210 Basispunkte angestiegen. Der Renditespread in den USA zwischen kurz- und langlaufenden Papieren sei mit dem Anziehen der zehnjährigen US-Treasuries nicht unerheblich auseinandergegangen. Bei den europäischen Benchmarkanleihen habe sich der Laufzeitenspread dagegen deutlich ausgeweitet.

