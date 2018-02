Bern - Die Swisscom hat 2017 einen Umsatz auf Vorjahreshöhe sowie einen Gewinn leicht unter Vorjahr erzielt. Sie will ihren Aktionären eine unveränderte Dividende ausschütten. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einem härteren Wettbewerb und plant zusätzliche Sparmassnahmen. Umsatz und Betriebsgewinn sollen im Rahmen des Vorjahres ausfallen.

"Trotz hartem Wettbewerb konnten wir uns gut am Markt behaupten und haben die gesetzten Ziele erreicht", kommentiert CEO Urs Schaeppi am Mittwoch den Jahresabschluss. "Über alles gesehen bin ich zufrieden", lautet daher sein Fazit. Konkret weist Swisscom für 2017 einen 0,2% höheren Umsatz von 11,66 Mrd CHF aus. Das operative Ergebnis (EBITDA) blieb mit 4,30 Mrd CHF auf Vorjahreshöhe, bereinigt um Restrukturierungskosten und einen Ertrag aus einem Rechtsstreit in Italien hätte es um 0,5% abgenommen, wie die Swisscom schreibt.

Unter dem Strich steht ein 2,2% tieferer Reingewinn von 1,57 Mrd CHF. Die Aktionäre sollen gleichwohl in den Genuss einer unveränderten Dividende von 22 CHF pro Titel kommen. Seit 2011 verharrt die Ausschüttung auf diesem Niveau. Mit den vorgelegten Zahlen hat Swisscom die Markterwartungen in etwa erfüllt, wobei zum Teil die Profitabilität im Schweizer Geschäft als Enttäuschung bezeichnet wird.

Schweizer Geschäft rückläufig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...