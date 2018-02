Die Investmentbank Equinet hat Dürr mit "Buy" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen sei auf gutem Weg, seine Geschäftsziele für 2020 zu erreichen, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht. Zusätzliches Wachstumspotenzial berge das Engagement des Unternehmens in den Bereichen E-Mobilität und Industrielackierungen./edh/ag Datum der Analyse: 07.02.2018

ISIN: DE0005565204