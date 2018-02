Bern (ots) -



Dank starkem Wachstum in der Telefonie und beim Breitbandinternet

haben die im Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL vereinigten Kabelnetze

das Jahr 2017 mit einem Plus von 62'000 Abonnementen abgeschlossen.

Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahrs war die Lancierung des neuen

Senders "MySports".



"Ich freue mich sehr, dass wir das Branchenprojekt MySports mit

vereinten Kräften zu einem erfolgreichen Start gebracht haben", sagt

Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL im Rückblick auf

das vergangene Jahr. "Ich bin sicher, dass sich diese grosse

Investition mittel- und langfristig lohnen wird." Kurzfristig -

MySports ist erst seit 8. September 2017 auf Sendung - hat der neue

Sender für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und dazu beigetragen,

dass der Rückgang bei den TV-Abonnementen gebremst werden konnte

(-2.6% gegenüber -3.2% per Ende 2016).



Wachstumstreiber Telefonie und Breitbandinternet



Der stärkste Treiber für das insgesamt positive Jahresergebnis war

der Bereich Telefonie, in dem die Branche 103'000 (+12.3%)

Abonnemente gewinnen konnte. Der Löwenanteil entfiel dabei auf die

Festnetztelefonie (+55'000), die Ende Jahr von über 790'000 Kunden

genutzt wurde. Ein ebenfalls bemerkenswertes Wachstum gab es beim

Breitbandinternet zu verzeichnen, wo die Branche trotz gesättigtem

Markt um 21'000 auf 1'245'000 Abonnemente gewachsen ist (+1.7%).

Osterwalder: "Dieses Ergebnis zeigt, dass die Kabelnetze mit ihren

Hochgeschwindigkeits-Angeboten, die auch in ländlichen Regionen

verfügbar sind, richtig liegen."



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die

knapp 2.4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet,

Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.



