Die österreichische Raiffeisenbank International verdoppelt ihr Konzernergebnis - und will ihren Anlegern erstmals seit 2013 wieder eine Dividende auszahlen.

Die österreichische Raiffeisenbank International (RBI) profitiert vom Wirtschaftsaufschwung in vielen Ländern Osteuropas und dem Rückgang der faulen Kredite. Das Konzernergebnis hat sich im vergangenen Jahr auf 1,12 Milliarden Euro von 520 Millionen Euro im Jahr 2016 mehr als verdoppelt, wie das in Osteuropa aktive Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Analysten ...

