Positive Überraschung für die Anleger: Die Hannover Rück hat die Hurrikan-Serie gut überstanden - und erwirtschaftete 3,8 Prozent mehr als erwartet.

Die Hannover Rück hat die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik besser verkraftet als gedacht. Der Nettogewinn habe im abgelaufenen Jahr nach vorläufigen Zahlen bei 950 Millionen Euro gelegen, teilte der weltweit drittgrößte Rückversicherer am Mittwoch in Hannover mit. Nach den Wirbelstürmen "Harvey", "Irma" und "Maria" hatte Hannover Rück die Prognose auf 800 Millionen Euro gesenkt, 2016 hatte der Rückversicherer 1,17 Milliarden Euro erreicht. Grund für das überraschend gute Abschneiden ist die Rendite auf die Kapitalanlagen: Der Konzern ...

