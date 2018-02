Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird nach Erwartung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in diesem Jahr deutlich kräftiger wachsen als noch vor wenigen Monaten erwartet. In ihrer jüngsten Konjunkturprognose sagt die Kammerorganisation für 2018 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,7 Prozent nach einem Plus von 2,2 Prozent im vergangenen Jahr voraus.

Der DIHK hob damit seine Prognose um 0,5 Prozentpunkte an, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren", hob er hervor. "Sie wächst seit nunmehr acht Jahren - seit vier Jahren sogar mit Raten um die 2 Prozent." Die privaten Konsumausgaben sollen nach den neuen Berechnungen 2018 um 1,9 Prozent zunehmen. Die Bruttoanlageinvestitionen werden demnach um 4,4 Prozent, die Exporte um 6,5 Prozent und die Importe um 7,0 Prozent zulegen.

Laut einer aktuellen Umfrage der Handelskammern bewerte die deutsche Wirtschaft ihre aktuelle Geschäftslage "so gut wie noch nie", erklärte der DIHK. Sie seien sogar noch besser durch den Winter gekommen als im Herbst erwartet. Als gut schätzten ihre Lage 54 Prozent ein und als schlecht 6 Prozent. Der daraus resultierende Saldo der Anteile guter und schlechter Lagebeurteilungen hat sich gegenüber dem Herbst auf 48 von 45 Punkten verbessert. Damit erreichte die Lagebewertung laut DIHK zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchstwert.

Geschäftserwartungen steigen wieder deutlich

Selbst im Baugewerbe könnten die kalten Monate die sehr gute Geschäftslage kaum trüben, betonte die Kammerorganisation. Insbesondere die Industrie sei deutlich zufriedener als im Herbst. Sie profitiere von der Belebung des Welthandels und dem gestiegenen Investitionsvertrauen. Aber auch Handel und Dienstleister verzeichneten neue Rekorde bei ihrer Lagebewertung.

Bei den Geschäftserwartungen steige der Optimismus nach einer leichten Eintrübung im letzten Herbst nun wieder deutlich. Die Unternehmen schätzten ihre Aussichten so zuversichtlich ein wie zuletzt vor rund vier Jahren. "Dies ist vor allem angesichts der bereits heute sehr guten Geschäftslage bemerkenswert", betonte der DIHK. Der Anteil der Optimisten stieg nach der Umfrage von 25 auf 27 Prozent, während der Anteil der Pessimisten von 11 auf 9 Prozent sank. Der Antwortsaldo lag mit 18 Punkten um 4 Punkte besser als in der vorherigen Umfrage.

In Deutschland kurbelten die weiter wachsende Beschäftigung und Kaufkraftgewinne die Konjunktur an. Zudem investierten die Unternehmen mehr. Die Sorgen um die Nachfrage im In- und Ausland sinken daher laut der Kammerorganisation nochmals kräftig. "Nach langer Zeit der Zurückhaltung kommen die Investitionspläne jetzt richtig in Gang - vor allem wegen der anhaltend hohen Auslastung", konstatierte Wansleben. "Konsum, Investitionen, Exporte - insgesamt gewinnt der Aufschwung weiter an Stärke."

Wansleben fordert Steuererleichterungen

Umso größer das Wachstum und die Pläne für Erweiterungen seien, desto mehr würden aber auch die Engpässe für eine weitere Expansion in den kommenden Jahren spürbar. Das größte Hemmnis sei der Fachkräftemangel - mittlerweile sähen sechs von zehn Unternehmen hierin eine Gefahr für ihre Geschäftsentwicklung. "Bleiben dringend benötigte Stellen unbesetzt, wird es immer schwieriger, anstehende Aufträge abzuarbeiten", warnte der DIHK. Zweitgrößtes Risiko seien die Arbeitskosten.

Wansleben monierte, auch den Wachstumseffekten der Digitalisierung seien durch eine unzureichende Infrastruktur Grenzen gesetzt. Zudem verschärfe der vielerorts schlechte Zustand der Straßen sowie Schienen in Deutschland Engpässe in der Verkehrswirtschaft und stelle "perspektivisch auch Modelle der vernetzten Produktion" in Frage. "Die Koalitionäre in spe sind hier gefordert, zu handeln", verlangte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. "Ansonsten verlieren wir den Anschluss."

Staatliche Ausgaben und Programme reichten aber nicht aus. Die Unternehmen planten zwar die dringlichsten Investitionen - damit die Investitionen aber auch langfristig an Standorten in Deutschland erfolgten, seien Steuererleichterungen notwendig. Um so mehr gelte dies, als andere Länder wie Österreich, Frankreich, USA und China bei der Verbesserung der Standortbedingungen vorangingen. "Ansonsten droht der Investitionsaufschwung in Deutschland zum Strohfeuer zu werden", warnte Wansleben. Die letzte umfassende Unternehmensteuerreform liege zehn Jahre zurück.

