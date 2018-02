Horizontas FZE: Beratung ICO

Dubai/Zürich - Horizontas FZE freut sich bekanntgeben zu können, von einer namhaften Schweizer IT-Gesellschaft mit der Einführung eines Initial Coin Offering (ICO) beauftragt worden zu sein. In einem ICO wird ein Anteil einer neu emittierten Kryptowährung an Anleger verkauft. Diese zukunftsweisende Technologie wird suczessive Eingang in alle Wirtschaftsbereiche finden. Davon sind beide Unternehmen überzeugt.

Über Horizontas FZE:

Als unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Repräsentanzen in Zürich und Madrid setzt sich Horizontas FZE für die individuellen Ziele und Visionen ihrer Kundschaft ein. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Horizontas FZE Boulevard Plaza Tower 1, Level 14 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard Downtown Dubai P.O.BOX 31291 United Arab Emirates Tel.: +971 4368 0896 Mail: info@horizontas.com Web: www.horizontas.com

