Pharmapack Europe Expo - SCHOTT AG und ARaymond Life geben bekannt, dass die SCHOTT adaptiQ® Glasfläschchen (http://www.schott.com/iq) und ARaymondlife RayDyLyo® Pressfit-Verschlüsse aus Kunststoff (http://www.raydylyo.com/) als Produktset für die Verwendung mit der aseptischen Abfülllösung Aseptic Filling Workcells von Vanrx Pharmasystems bestätigt sind. Das Produktset ist komplett und gebrauchsfertig (Ready-To-Use, RTU) kommerziell erhältlich, die Leistungsergebnisse für die Verschlussintegrität werden von den Lieferanten zur Verfügung gestellt.



Die Kompatibilitätsprüfung erfolgte im Rahmen der Brancheninitiative Matrix Alliance, eine Kooperation führender Verpackungs- und Komponentenlieferanten, die sich zum Ziel gesetzt hat, für den Einsatz mit dem aseptischen Abfüllsystem von Vanrx vorvalidierte Behälter- und Verschluss-Lösungen bereitzustellen.



Mit dem Produktset erhalten Pharmaunternehmen die Gewährleistung, dass die Konfiguration als leistungsstarkes Primärverpackungssystem für sterile injizierbare Arzneistoffe tauglich ist. Dies ermöglicht den Unternehmen, Arzneimittel schneller auf den Markt zu bringen, da sie flexible Fertigungsabläufe mit vorsterilisierten, genesteten, gebrauchsfertigen Fläschchen und Pressfit-Verschlüssen mit integrierten Stoppern in Kombination mit den Robotik-Systemen für aseptische Abfüllung von Vanrx einrichten können.



Die RayDyLyo® Verschlusskappen aus Kunststoff bieten spezifisch den Vorteil, das Stopfen und Verschließen von Behältern in einem Arbeitsgang erledigen zu können, ersetzen die gecrimpten Bördelkappen aus Aluminium und eliminieren so das Risiko der Partikelkontaminierung.



Die Entscheidung für ein Produktset gibt Pharmaunternehmen die Sicherheit, dass alle Bestandteile des Sets wie Fläschchen und Verschlüsse erprobt und geprüft mit den aseptischen Abfüllsystemen von Vanrx kompatibel und maschinell bearbeitbar sind.



Die Produktset-Kombinationen sind derzeit nach ISO-Norm 6R mit 10R-Fläschchen und entsprechenden 20 mm-Pressfit-Verschlüssen verfügbar. Untenstehend findet sich eine Auflistung mit Kontaktinformationen für die Anforderung von Mustern und Leistungsspezifikationen. Die Produkte sind für den Einsatz mit Microcell Vial Filler (https://vanrx.com/products/microcell-vial-filler/) und SA25 Aseptic Filling Workcell (https://vanrx.com/products/sa25-aseptic-filling-workcell/) von Vanrx zertifiziert.



Greg Speakman, Vice President Marketing bei Vanrx, erklärt stellvertretend für die drei Unternehmen:



"Wir erleben bei unseren drei Firmen mit, wie sich die Pharmaunternehmen in Richtung flexible Fertigungsprozesse bewegen. SCHOTT, ARaymondlife und Vanrx tragen dazu bei, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen, was dem Wohl der Patienten dient und unsere Kunden befähigt, auf unbeständige Marktbedingungen zu reagieren".



Die Tests, die zu diesem Produktset führten, wurden im Rahmen der Matrix Alliance, einer Zusammenarbeit führender Unternehmen für pharmazeutische Verpackung, zu der Vanrx, SCHOTT und ARaymondlife gehören, abgeschlossen. Die Alliance wurde ins Leben gerufen, da die Arzneistoffe der nächsten Generation hochgradig aufeinander abgestimmte Fertigungsprozesse und Verpackungslösungen erforderlich machen.



Informationen zur SCHOTT AG



SCHOTT ist ein international führender Technologiekonzern auf den Gebieten Spezialglas und Glaskeramik. Mit der Erfahrung von über 130 Jahren herausragender Entwicklungs-, Material- und Technologiekompetenz bietet das Unternehmen ein breites Portfolio hochwertiger Produkte und intelligenter Lösungen an. Damit ist SCHOTT ein innovativer Partner für viele Branchen, zum Beispiel Hausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences, Automobil- und Luftfahrt-industrie. SCHOTT hat das Ziel, mit seinen Produkten zu einem wichtigen Bestandteil im Leben jedes Menschen zu werden. Das Unternehmen setzt auf Innovationen und nachhaltigen Erfolg. Mit Produktions- und Vertriebsstandorten in 33 Ländern ist der Konzern weltweit präsent. Rund 15.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro. Die Muttergesellschaft SCHOTT AG hat ihren Hauptsitz in Mainz (Deutschland) und ist zu 100 Prozent im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung. Als Stiftungsunternehmen nimmt SCHOTT eine besondere Verantwortung für Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt wahr.



Informationen zu ARaymondlife



ARaymondlife ist ein EU-GMP-Unternehmen aus dem Pharmazeutik-Bereich, das sich auf Kunststoffeinspritzung und Befestigungselemente spezialisiert und auf Grundlage seiner technischen Kompetenz innovative Lösungen für den Gesundheitsmarkt entwickelt. Das Unternehmen, das über eine automatisierte Fertigungsausrüstung und ISO-5- bis ISO-7-zertifizierte Reinräume verfügt, ist heutzutage auf drei Marktsegmente ausgerichtet: medizinische Geräte, Abgabe von Wirkstoffen und verpackungstechnische Lösungen, und Komponenten für pharmazeutische Verpackungen - standardisiert oder maßgefertigt.



ARaymondlife ist in Saint-Egreve (Frankreich) in der Region von Grenoble im Departement Isere ansässig und gehört zum ARaymond Network, einem weltweit führenden Unternehmen für Befestigungs- und Montagesysteme in der Automobilindustrie. ARaymond ist ein Familienunternehmen mit 6.800 Mitarbeitern, die sich auf 26 Produktionsstandorte in 25 Ländern verteilen. Im Jahre 2017 wurde ein Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erzielt.



Weitere Informationen zu ARaymondlife und zum ARaymond Network finden Sie unter http://www.araymond-life.com und http://www.araymond.com.



Informationen zu Vanrx Pharmasystems



Vanrx Pharmasystems stellt die modernsten sterilen Abfülllösungen für die pharmazeutische Industrie her. Abfüll- und Fertigstellungsmaschinen von Vanrx verwenden isolierte Robotersysteme und maschinelles Sehen, um die Verpackung injizierbarer Arzneistoffe in genestete Glasfläschchen, Spritzen oder Kartuschen zu automatisieren. Das Unternehmen wurde von Veteranen aus der Pharmaziebranche gegründet, um die Systeme zu schaffen, die von der nächsten Generation innovativer Therapien benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vanrx.com.



