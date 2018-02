Digitale Währungen geraten zunehmend unter Druck. Der Bitcoin fällt unter die Marke von 7000 US-Dollar. Hier die wichtigsten News rund um Kryptowährungen.

Zwar haben Kriminelle eine Vorliebe für Cyber-Zahlungsmittel, doch auch seriöse Investoren sind stark an Bitcoin, Ripple oder Ethereum interessiert. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

+++ 10.00 Uhr +++

Kryptowährungen im Aufwärtstrend

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten kommt auch im Krypto-Reich an. Am Mittwochmorgen notieren alle wichtigen virtuellen Münzen deutlich im Plus. Das zeigen Zahlen des Analysehauses Coinmarketcap, das die Preise zahlreicher Kryptobörsen vergleicht. Platzhirsch Bitcoin liegt demnach bei 7.631 Dollar, ein Plus von über 23 Prozent. Ethereum liegt 30 Prozent im Plus bei 767 Dollar, für Ripple geht es über 21 Prozent nach oben auf 0,74 Dollar.

+++ 7. Februar, 09.30 Uhr +++

US-Senat beschäftigt sich mit Krypto-Regulierung

Die Chefs von zwei wichtigen Finanzaufsehern sind am Dienstag mit großspurigen Forderungen vor den US-Senat getreten: Sie wollen die Befugnis, Amerikas Kryptobörsen zu regulieren, forderten die Chefs der amerikanischen Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC, Jay Clayton und Christopher Giancarlo. Auch Initial Coin Offerings (ICOs), mit denen sich Unternehmen durch die Ausgabe digitaler Tokens frisches Kapital beschaffen können, sollen nicht mehr hinter dem Rücken der SEC stattfinden, schreibt Handelsblatt-Korrespondentin Astrid Dörner.

+++ 10.00 Uhr +++

Notenbanken-Dachorganisation warnt vor Bitcoin & Co

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat Behörden weltweit aufgerufen, Kryptowährungen wie Bitcoin stärker ins Visier zu nehmen. Was vielleicht ursprünglich als alternatives Zahlungssystem ohne staatliche Beteiligung gedacht war, ist inzwischen zu einer Mischung aus Finanzblase, Schneeballsystem und Umweltkatastrophe geworden", warnt ihr Generaldirektor Agustin Carstens.

+++ 9.05 Uhr +++

Südkorea vermutet Norden hinter Hackerangriff auf Kryptobörse

Hinter dem Hackerangriff auf die japanische Kryptobörse Coincheck im Januar könnte nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes Nordkorea stecken. Sie erbeuteten damals Coins der Cyber-Devise Nem im Volumen von 534 Millionen Dollar. Er geht davon aus, dass der Kryptomarkt wegen seiner Größe und der laxen Regulierung ein mögliches Ziel für nordkoreanische Hacker bleibe.

+++ 7.55 Uhr +++

Aktienkursrutsch löst keine Flucht in Kryptowährungen aus

Den sechsten Tag in Folge fallen die Kurse der meisten Kryptowährungen. Von mehr als 800 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung im Dezember 2017 sind am Montagmorgen noch etwa 280 Milliarden Dollar übrig. Bitcoin als bedeutendster Vertretung der Gattung notiert am Morgen bei etwa 6.200 Dollar und hatte in der Nacht die 6.000er-Marke an manchen Handelsplätzen gekratzt.

Auch wenn die Kryptowährungen als Alternative zum bisherigen Zahlungssystem gelten, so zeigt sich, dass sie sich nicht vom Kursrutsch an den Aktienmärkten lösen können. Als "sicherer Hafen" haben sie in den vergangenen Tagen nicht gegolten.

+++ 6. Februar, 4.00 Uhr +++

Bitcoin gibt seit Allzeithoch mehr als zwei Drittel im Minus

Bitcoin hat seinen Kurssturz fortgesetzt. Die Cyber-Devise kostete mit 6375 Dollar 7,25 Prozent weniger als am Montag und war so billig wie seit einem Vierteljahr nicht mehr. Damit hat die Cyberwährung seit dem Kurshoch im Dezember bei knapp über 20.000 Dollar mehr als zwei Drittel an Wert verloren. (HB)

+++20.00 Uhr +++

Bitcoin unter 7.000 Dollar

Der Bitcoin hat am Montag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 7000 US-Dollar gerutscht. Am Abend fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der großen Handelsplattform Bitstamp bis auf 6890 US-Dollar. Das waren etwa 15 Prozent weniger als am Sonntag. Andere virtuelle Währungen, von denen es mittlerweile rund 1500 gibt, gerieten teilweise noch stärker unter Druck. (HB)

+++ 11.33 Uhr +++

Britische Lloyds Bank verbietet Bitcoin-Kauf per Kreditkarte

Die britische Bankengruppe Lloyds Banking Group erlaubt ihren Kunden ab sofort keine Kreditkarten-Käufe von Bitcoins und anderen Kryptowährungen mehr. Das teilte der Konzern, zu dem unter anderem die Geldhäuser Lloyds, Halifax und Bank of Scotland gehören, am Montag mit.

Damit sollen Kunden davor bewahrt werden, infolge der starken Kursschwankungen Schulden anzuhäufen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Per EC-Karte könnten die digitalen Währungen aber weiterhin gekauft werden.

Der Bitcoin-Kurs war zuletzt auf unter 8.000 US-Dollar gefallen. Damit ist die Kryptowährung weit entfernt von ihrem Rekordhoch Mitte Dezember von etwa 20.000 Dollar. Auch andere digitale Währungen verloren inzwischen stark an Wert. (Reuters)

+++ 10.28 Uhr +++

Südkorea wirft dem Norden Diebstahl von Kryptowährung vor

Südkorea beschuldigt Nordkorea des Diebstahls von Kryptowährung. Bei Hackerangriffen seien 2017 Internetdevisen im Wert von mehreren Milliarden Won gestohlen worden, sagte Kim Byung-Kee vom Geheimdienstausschuss des südkoreanischen Parlaments am Montag. Die Größenordnung entspricht umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro. "Nordkorea hat E-Mails geschickt, mit denen Handelsplätze für Kryptowährungen sowie Kundendaten gehackt werden konnten." Die südkoreanischen Geheimdienste gingen davon aus, dass die Angriffe noch andauerten. Kim ließ offen, welche Börsen betroffen sein sollen. Erst Ende Januar war in Tokio mit Coincheck einer der wichtigsten Handelsplätze für Kryptowährungen Opfer eines Hackerangriffs geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...