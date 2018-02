Zürich - Der KOF Geschäftslageindikator ist im Januar weiter gestiegen. Nach einer Verschnaufpause im Herbst setzt der Geschäftslageindikator damit seine Aufwärtstendenz wieder fort. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten sind die an der KOF-Befragung teilnehmenden Firmen zuversichtlich. Die Schweizer Unternehmen starten schwungvoll in das neue Jahr.

Die günstige Entwicklung der Geschäftslage ist in der Mehrzahl der Wirtschaftssektoren erkennbar. Ein deutliches Plus verzeichnet der KOF Geschäftslageindikator im Grosshandel. Aber auch bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern, ...

