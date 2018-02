Bonn - Trotz guter Konjunkturdaten gaben die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern auf breiter Front nach, berichten die Analysten von Postbank Research.Sichere Bundesanleihen seien angesichts der Verluste an den Aktienmärkten in den vergangenen Tagen gefragt gewesen. Die Rendite 10-jähriger Papiere sei um 5 Basispunkte auf 0,69% gesunken. Auch im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten die Renditen mit -0,04% (-4 Basispunkte) beziehungsweise -0,57% (-1 Basispunkt) unter ihren jeweiligen Vortagsniveaus gelegen.

