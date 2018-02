Essen - Mit der Erholung an den Aktienmärkten kamen die Kurse der Anleihen auch wieder unter Druck, so die Analysten der National-Bank AG.Auf den deutlichen Renditerückgang seien gestern im späten US-Handel wieder leichte Renditeanstiege erfolgt. Tendenziell sollte die weiterhin anhaltende Verunsicherung der Investoren jedoch dazu beitragen, dass die sicheren Anlagehäfen gesucht bleiben würden. Die überwiegende Zahl der Investoren werde sich die Entwicklung auf den Kapitalmärkten eher von der Seitenlinie anschauen und abwarten, ob sie erneut eine klare Richtung einschlagen würden. Nicht wenige Investoren würden bspw. mit Sorge auf das immer noch hohe Volumen auf Volatilitätsshortpositionen in den USA schauen. Durch den erheblichen Anstieg der Volatilität würden diese Positionen unter massiven Druck geraten.

Den vollständigen Artikel lesen ...