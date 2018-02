Frankfurt - Die hohe Risikoaversion, die unter anderem in sehr schwachen Aktienmärkten und hohen Volatilitätskennziffern zum Ausdruck kommt, weckt das Interesse an Anleihen bester Bonität, so die Analysten der Helaba.Entsprechend sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf 0,69% gesunken, nachdem am Vortag bei 0,77% das höchste Niveau seit Anfang September 2015 markiert worden sei. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) erhole sich von seinen Verlusten, die er seit Mitte Dezember erlitten habe. Noch handele es sich um eine Korrektur, denn der Abwärtstrendkanal sei intakt. Die Widerstandslinie verlaufe heute bei 159,54. Weitere Hürden würden die Analysten bei 159,66/69 und 161,13 lokalisieren. Die erste Unterstützung sei am jüngsten Tief bei 157,62 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 158,50 und 159,70.

