Vielmehr dürfte nur eine kleine Anzahl wettbewerbsfähiger Digitaldevisen überleben, schreibt Steve Strongin, Chef des Investment-Research bei Goldman Sachs, in einer aktuellen Studie. Die starken Kursschwankungen von Bitcoin und Co. sprechen laut Strongin für eine Preisblase, also ein nicht nachhaltiges Kursniveau. Derzeit ...

