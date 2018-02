FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das Schlussquartal 2017 des Pharmakonzerns habe unter hohen Kosten gelitten, so dass das Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu erscheine der Ausblick auf 2018 recht schwach. Ungeachtet der Herausforderungen durch negative Währungseffekte sollte die günstige Bewertung der Aktie aber helfen./gl/mis

Datum der Analyse: 07.02.2018

ISIN FR0000120578

AXC0090 2018-02-07/10:27