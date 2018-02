Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit erfahrenen Branchenexperten von Polycom, IBM, WebEx und RingCentralläutet BlueJeans die nächste Wachstumsrunde ein(press1) - Matthew Collier, George Mogannam und Walt Weisner ergänzen diebisherige FührungsmannschaftMünchen, 07. Februar 2018 - BlueJeans Network [1], Inc., der erste Cloud-Service für die Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemenin einer Videokonferenz, meldet weitere Neuzugänge in zentralenPositionen. Matthew Collier (SVP Strategic Business Development), GeorgeMogannam (Chief Revenue Officer, CRO) und Walt Weisner (Chief CustomerOfficer, CCO) runden das Führungsteam des Videospezialisten ab."Mit der Erfahrung und Expertise dieses schlagkräftigen Executive-Teamskönnen wir weiter wachsen und von einem Markt profitieren, der mit sageund schreibe 40 Milliarden US-Dollar veranschlagt wird", kommentiertBlueJeans-CEO Quentin Gallivan. "Matt Collier, George Mogannam und WaltWeisner beherrschen dieses Spiel aus dem Effeff. Sie sind genau dierichtige Besetzung, um in einer entscheidenden Marktphase für Umsatz,Kundenerfolg und Unternehmensentwicklung zu sorgen."Matt Collier ist Spezialist für die Partnerschaften und Allianzen, ohnedie weder Markenbewusstsein geschaffen noch neue Umsatzströme generiertwerden können. Bereits bei Verizon konzentrierte er sich auf den Video-und Collaboration-Markt, bevor er als VP Business Development zu Polycomwechselte. Auch bei Lifesize Communications galt sein besonderes Augenmerkder Beziehung zu Technologie-, Distributions- und Resale-Partnern. Inseiner neuen Position bei BlueJeans wird er eng mit den BereichenProduktmanagement, Marketing, Vertrieb und Engineering zusammenarbeiten,um gemeinsam mit ihnen effektive Geschäftsbeziehungen mit internationalenSchlüsselpartnern aufzubauen.George Mogannam hat sich als Experte für die weltweite Skalierung vonVertriebsteams einen Namen gemacht. Nachdem er mehrere Jahre alsVertriebsleiter für IBM tätig war, führte er Vertriebsteams bei CrossbeamSystems vor dessen Übernahme durch Blue Coat sowie bei Avid Technology. ZuBlueJeans kommt er von Actiance, wo er als Senior Vice President für denweltweiten Vertrieb und Service verantwortlich war. Sein positiver TrackRecord lässt erwarten, dass er auch BlueJeans bei der stürmischenEntwicklung von Umsatz und Wachstum unterstützen wird.Walt Weisner gilt als einer der erfahrensten Leader auf dem Gebiet desCustomer Success Management und als treibende Kraft fürAkzeptanzsteigerung und Umsatzgenerierung in dynamisch wachsenden Märkten.Vor seinem Wechsel zu BlueJeans brachte er die Customer-Success-Organisationen von Unternehmen wie RingCentral, WebEx, ShoreTel,GoodTechnology und ServiceNow auf die Erfolgsspur. Zu seinem Markenzeichengehört die Schaffung einer attraktiven Post-Sales-Erfahrung, die dieKunden begeistert, die Produktakzeptanz beschleunigt und das CustomerEngagement fördert, um so letztlich den Erfolg des Kunden sicherzustellen.Die neuen Mitglieder der Führungsmannschaft stoßen unter der Ägide vonQuentin Gallivan [2] zu BlueJeans, der im August 2017 [2] zum CEO berufenwurde, als das Unternehmen einen massiven Anstieg von Umfang und Vielfaltseiner Kunden-Deployments erlebte. Gallivan und sein Executive-Team werdendie engen Beziehungen zu Kunden und Partnern weiter pflegen und aufbauen,um damit eine solide Basis für Wachstum, Marktführerschaft und Erfolg zulegen.Walt Weisner sieht positiv in die Zukunft: "Ich spreche sicher für meinebeiden Kollegen, wenn ich sage, dass BlueJeans bestens positioniert ist,um von einer höchst interessanten Phase unserer Branche maximal zuprofitieren. Technologische Innovationen, strategische Partnerschaften undeine starke Kundennachfrage werden der Motor für unser Wachstum sein undder BlueJeans-Plattform in allen Märkten und Regionen neue Kundenerschließen. Mit Krish Ramakrishnan als Vordenker der cloudbasiertenVideokommunikation und Quentin Gallivan als Experte für Strategie undUmsetzung sind alle Voraussetzungen gegeben, damit BlueJeans dieKommunikation und Kollaboration in Unternehmen von Grund auf umgestaltenkann."Ausführliche Informationen zur Meeting-Plattform und zu denSoftwarelösungen von BlueJeans finden Sie unter http://www.bluejeans.com/deInformationen über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com/.

