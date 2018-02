Niedrigzinsen und Rettungsprogramme halten seit der Finanzkrise nicht wettbewerbsfähige Banken und Betriebe am Leben. Die Folge: Die Produktivität der Wirtschaft nimmt kaum noch zu.

Mord, Gewalt, Verrat und Verrohung bis hin zum Kannibalismus: Die US-Fernsehserie "The Walking Dead" spart kein Thema aus, das an die existenziellen Grundlagen des menschlichen Daseins rührt. Die Melange aus Horrorfilm, Lovestory und Psychodrama ist ein Renner beim Fernsehpublikum. In der Serie kämpft eine Gruppe Menschen in einer von Zombies bevölkerten Welt ums Überleben - und erfährt, was passiert, wenn die Grundlagen der Zivilisation erodieren.

Zombies gibt es aber nicht nur im Gruselfernsehen zu bestaunen. Untote existieren - zumindest im übertragenen Sinne - auch in der Wirtschaft. Es sind Banken, die zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise noch immer am Tropf von Notenbanken und Regierungen hängen. Und es sind nicht konkurrenzfähige Unternehmen, die allein wegen niedriger Zinsen überleben können.

Die Wirtschaft hat zwar mittlerweile wieder Tritt gefasst. Doch die durch jahrelange Niedrigzinsen wiederbelebte Konjunktur und boomende Aktien- und Immobilienmärkte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass "sich unter der Oberfläche die stillen Risiken akkumulieren", warnt Norbert Tofall, Wissenschaftler am Flossbach von Storch Research Institute in Köln.

Die Banken sind ihrer dünnen Kapitaldecke wegen mit billigem Geld der Notenbanken ausgestattet worden - und haben notleidende Forderungen gegenüber Unternehmen nicht eingetrieben, die eigentlich ein Fall für den Insolvenzverwalter sind. Die "schöpferische Zerstörung", für den großen Ökonomen Joseph Schumpeter das Lebenselixier einer dynamischen Wirtschaft, ist ausgeschaltet. Strukturprobleme wurden so nicht gelöst, sondern verlängert und zementiert.

Kein reinigendes Gewitter

Dabei verhält es sich mit der Wirtschaft wie mit der Natur: Nach einer Hitzewelle bedarf es eines Gewitters, um die Luft abkühlen, die Vegetation wieder erblühen zu lassen. Bleibt der Regen aus, verdorrt die Landschaft: Überkapazitäten werden konserviert, Ressourcen fehlgeleitet, Wachstum und Innovationskraft neuer Unternehmen ausgebremst. Die Folgen zeigen sich bei der Produktivität, dem wichtigsten Indikator für wirtschaftlichen Wohlstand. Sie misst, wie viele Güter und Dienstleistungen ein Arbeitnehmer pro Stunde erzeugt. In den Industrieländern hat sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität deutlich abgeschwächt.

In den USA legte sie im Schnitt der vergangenen sechs Jahre nur noch um 0,6 Prozent zu. Zwischen 1996 und 2004 waren es über 2,5 Prozent jährlich. Setzt sich der Abwärtstrend fort, "müssen wir die Ansprüche an unseren künftigen Lebensstandard drastisch reduzieren", warnt der US-Ökonom Robert Gordon, einer der weltweit führenden Produktivitätsforscher.

Es wäre nicht das erste Mal, dass staatliche Rettungsaktionen Schaden anrichten. Beispiel Japan: Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der Neunzigerjahre versuchten Regierung und Zentralbank, die Wirtschaft mit unzähligen Konjunkturprogrammen und Geldspritzen anzukurbeln. Das Wachstum kehrte trotzdem nicht zurück. Erdrückt unter einem Berg fauler Kredite in den Bilanzen der Banken, erlebte Japan ein "verlorenes Jahrzehnt".

Milliarden für die Wirtschaft

Aktuell bringt vor allem China ökonomische Langfristrisiken zur kurzfristigen Behebung von Krisensymptomen in Umlauf. Aus Angst, eine Bereinigung könnte ...

