flatex Morning-news DAX update

Die Börsen in der Region Asien-Pazifik schlossen am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Der australische ASX200 gewann hinzu, der japanische Nikkei225 konnte sich noch knapp behaupten, der südkoreanische Kospi, der Hang Seng aus Hongkong und der STI aus Singapur gingen mit Verlusten aus dem Handel. Die US-Futures befinden sich seit der asiatischen Handelszeit im roten Bereich. Der DAX eröffnete via Xetra mit 12.478,68 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem Minus von 2,32 Prozent bei 12.392,66 Punkten. Die zum Vortag gerissene Abwärtskurslücke von 12.687,49 Punkten bis zum Xetra-Start am Dienstag bei 12.232,86 Punkten blieb somit offen. Ausgehend vom Tagestief bei 12.232,86 Punkten bis zum Tageshoch von 12.550,16 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableitbar. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.429/12.475/12.550/12.625/12.671 und 12.746 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen hingegen kämen bei 12.354/12.308/12.233 und 12.158 Punkten in Betracht. Eine übergeordnete Unterstützung wäre beim letzten Verlaufstief von 11.868,84 Punkten zu identifizieren. Auf der Oberseite wäre der Kurslückenschluss bei 12.686,49 Punkten ein mögliches Ziel.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/