Frankfurt - "So wenig Grund für schlaflose Nächte gab es lange nicht." Dies sagte die ehemalige FED-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Pressekonferenz im Dezember, so die Analysten der Helaba.Damit habe sie das Problem für ihren Nachfolger bereits beschrieben: Es könne kaum besser werden sondern eher schlechter. Und gleich am ersten Tag der Amtszeit von Jerome Powell sei es an den internationalen Aktienmärkten zu massiven Kursverlusten gekommen. Als Hauptgrund würden Sorgen vor einer restriktiven US-Geldpolitik angeführt. Mit dem Anstieg der Stundenlöhne und den hohen Ölpreisen seien die Inflationserwartungen nach oben geschnellt. Inzwischen hätten sie mit etwa 2,48% (5Y5Y) das höchste Niveau seit November 2016 erreicht. Dass die US-Notenbank die Abfolge der Zinsschritte erhöhe, wie teilweise befürchtet werde, dürfe bezweifelt werden.

