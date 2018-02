Mitte Januar erreichte der Aluminiumpreis bei 2256 US-Dollar seinen höchsten Stand seit Februar 2012. Am Sechs-Jahres-Hoch kamen die Notierungen allerdings nicht mehr voran und tendieren bereits in der vierten Woche nach unten. Momentan notieren sie unter 2200 US-Dollar und befinden sich in der Nähe des vorherigen Hochs von Anfang Oktober bei 2187 US-Dollar. Nachdem sich der Aluminiumpreis im letzten Jahr deutlich von seiner seit November 2016 bestehenden, ansteigenden Gerade um aktuell 1750 US-Dollar nach oben absetzte, könnte eine Fortsetzung der begonnenen Abkühlung der möglicherweise heiß gelaufenen Notierungen deren Verlauf um 1850 US-Dollar erreichen, sollten sie nicht zuvor, beispielsweise ...

