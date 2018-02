FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Deutschen Lufthansa auf ein Tarifergebnis für die von ihr vertretenen Beschäftigten verständigt. Der Tarifvertrag, der für die Bodenmitarbeiter von Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik und LSG Sky Chefs in Deutschland gilt, hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2020.

Wie Verdi und Lufthansa mitteilten, bekommen die Beschäftigten in zwei Erhöhungsschritten insgesamt bis zu 6 Prozent mehr Gehalt. Ab dem 1. Februar erhöhen sich die Gehälter um 3 Prozent, ab dem 1. Mai 2019 um weitere bis zu 3 Prozent. Dabei orientiert sich der zweite Erhöhungsschritt am Ergebnis, konkret an der bereinigten geschäftsfeldspezifischen EBIT-Marge. Eine Steigerung von mindestens 1,8 Prozent sei aber garantiert, unabhängig von der Marge, so die Lufthansa.

"Mit diesem variablen Vergütungsmodell berücksichtigen wir die wirtschaftliche Situation unserer einzelnen Geschäftsfelder", sagt Bettina Volkens, Vorstand Personal und Recht der Deutschen Lufthansa AG.

