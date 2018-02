FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Energieversorger Uniper haben die Offerte des finnischen Stromkonzerns Fortum weitgehend ignoriert. Wie Fortum mitteilte, nahmen nur 47,12 des Grundkapitals das Übernahmeangebot von 22 Euro je Aktie an. Die Verlängerung der Annahmefrist war vergangenen Freitag ausgelaufen.

Fortum übernimmt für knapp 4 Milliarden Euro den Restanteil an Uniper von der Konzernmutter Eon im Umfang von 46,65 Prozent. Weil sie mehr als 30 Prozent kaufen wollten, mussten die Finnen das Angebot an alle Aktionäre vorlegen. Der Aktienkurs von Uniper liegt mit aktuell rund 23 Euro allerdings seit Monaten über der Offerte aus dem hohen Norden.

Fortum-Chef Pekka Lundmark hatte jüngst ausgeschlossen, den Investmentfonds Elliott und Knight Vinke deren Anteile abzukaufen, die zusammengenommen über 10 Prozent an Uniper kontrollieren. Auch an der Börse will er nicht zukaufen. Auf der Hauptversammlung dürfte Fortum auch mit einem Anteil von unter 50 Prozent die klare Mehrheit haben.

Am Freitag hatte Fortum Zahlen für das alte Geschäftsjahr vorgelegt. Umsatz und Gewinn stiegen deutlich. Letzterer kletterte gegenüber 2016 um 75 Prozent auf 882 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/chg/smh/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2018 04:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.