Ausgeklügelte Sensorik und moderne Steuerungstechnik machen echte Teamarbeit von Mensch und Roboter heute bereits möglich. Man spricht hier von kollaborativer Robotik - und entsprechende Roboter werden als Cobots bezeichnet. Neben dem Einsatz von Cobots am Fließband und an der Werkbank sind mobile Roboter mit autonomer Navigation, sogenannte fahrerlose Transportsysteme, eine weitere vielversprechende Einsatzmöglichkeit der kollaborativen Robotik. Diese dürfen nicht mit Hindernissen zusammenstoßen, insbesondere mit Menschen, die eine Fahrstraße in der Werkshalle kreuzen, oder mit anderen Fahrzeugen.

Kollisionen zu vermeiden - in diesem Fall mit den Menschen - gilt es auch beim stationären Einsatz an der Werkbank. Cobots müssen daher anderen Anforderungen gerecht werden im Vergleich zu herkömmlichen Industrierobotern, die auf Wiederholgenauigkeit, Schnelligkeit und auf das Bewegen großer Lasten ausgelegt sind. Bei ihren kollaborativen Artgenossen stehen demgegenüber geringere Kräfte, mehr Nachgiebigkeit und die Anpassung an menschliche ...

