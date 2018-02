Berlin - 2017 war ein gutes Jahr für Emerging Markets (EM), so die Experten von GAM. Das weltweit synchronisierte Wirtschaftswachstum und ein positives Kreditwachstum in den Schwellenländern hätten für Rückenwind gesorgt. Auch die veränderte US-Außenpolitik unter US-Präsident Donald Trump habe unerwartet Tor und Tür für Investmentgelegenheiten aufgestoßen, die sich aus Themen wie der geplanten Mauer zwischen den USA und Mexiko, den Spannungen mit Nordkorea, den Klimakonventionen, den russischen Sanktionen, den territorialen Auseinandersetzungen im Südchinesischen Meer und der Aufhebung der US-Beteiligung an der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ergeben hätten.

