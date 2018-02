Brüssel - Nadege Dufossé, Head of Asset Allocation bei der Candriam Investors Group, gibt ihre Einschätzung zu den Kursstürzen an den globalen Aktienmärkten. Die Kursstürze an den Börsen hätten diese Woche einen großen Teil der 2018 bisher auf den Aktienmärkten erzielten Gewinne wieder ausgelöscht.

Den vollständigen Artikel lesen ...