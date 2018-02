Hannover - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag bei nervösem Handel - nach der Schwäche der US-Börsen vom Vortag - erwartungsgemäß zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB. Extreme Verluste seien aber ausgeblieben. Alle 30 DAX-Werte (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...