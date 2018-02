Hamburg (ots) -



David Friedrich (28) ist attraktiv, muskulös und hat Rhythmus im Blut - beste Stripper-Qualitäten! Das findet auch David Farell, Gründer der SIXX PAXX, zu denen bereits Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi als Sänger gehört. InTouch (EVT 08.02.) kennt die Hintergründe des Jobangebots.



"Wir würden uns sehr darüber freuen, David aufzunehmen. Er ist attraktiv, charmant, hat eine tolle Ausstrahlung und das gewisse Etwas", freut sich David Farell. "Unsere nächste Tour heißt "SIXX PAXX ROXX", mit 90 Stationen in Europa, wo wir musikalisch rockiger werden. Hierfür brauchen wir einen Drummer, und das passt wie die Faust aufs Auge."



Mit seiner Band Eskimo Callboy konnte David bisher nicht die größten Erfolge einfahren - mit den SIXX PAXX hingegen könnte er genau das Gegenteil erleben.



