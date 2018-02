Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Discounter NORMA bringt auch zu Ostern viele Süßwaren mit fairem Kakao ins Regal: Über 20 Oster-Artikel der Eigenmarke Goldora tragen das Fairtrade-Kakao-Programm-Siegel - für die NORMA-Kunden ein klares Zeichen, dass der Kakao der Schokolade aus fairem und nachhaltigem Kakao-Anbau in den afrikanischen und südamerikanischen Herkunftsländern stammt.



Selbstverständlich machen viele Menschen die bevorstehenden Osterfeiertage zum großen Fest: Mit Lust auf besonders gutes Essen, mit mehr Zeit für die Familie. Wer dabei mit gutem Gewissen auch lecker-süßes naschen möchte, setzt am besten auf den Kauf von Schokoladen mit fairem Kakao: Jeder Kunde geht damit sicher, dass er mit seinem Einkauf die kleinbäuerlichen Kakao-Erzeuger in den überseeischen Anbau-Nationen aktiv unterstützt. Denn: Die Vergabe des Fairtrade-Programm-Siegels ist in Ländern wie der Elfenbeinküste, Ghana, Brasilien, Ecuador oder Indonesien an verlässliche Standards zur sozialen, ökologischen und ökonomischen Weiterentwicklung der heimischen Kakaobauern geknüpft.



Dort sind es die kleinbäuerlichen Organisationen, die vom Fairtrade-Kakao-Programm profitieren: Für ihre Verkäufe über den fairen Handel erhalten die Bauern nicht nur stabile Mindestpreise, sondern auch eine zusätzliche Fairtrade-Prämie für Gemeinschaftsprojekte. Außerdem beinhalten die Fairtrade-Standards wichtige Kriterien für umweltverträgliche Anbaumethoden. Konkret bedeutet das: Wer sich in den bundesweiten NORMA-Filialen für die schokoladigen Goldora-Artikel mit Fairtrade-Kakao entscheidet, der trägt auch zur nachhaltigen Unterstützung der wichtigen Arbeit von Fairtrade bei.



Zum süßen Osterprogramm der beliebten NORMA-Eigenmarke Goldora gehören 2018 beispielsweise Edel-Nougat-Eier in der sortierten 200 g-Packung, die bunte Ostermischung im 250 g-Beutel, Schoko-Eier zum Löffeln in der 144 g-Packung, Osterfigürchen wie Glückskäfer, Küken oder Häschen (im 100 g-Reiterbeutel sortiert) und natürlich der 200 g-Sitzhase, den es je nach persönlichem Lieblings-Schokoladengeschmack in Vollmilch oder Zartbitter gibt.



Der innovative Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über stationären 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de