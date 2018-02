Bodman/Berlin (ots) - glh - Centrum für Strategie und höhere Führung lädt anlässlich der Präsentation des Sicherheitsreports 2018 zu einer Pressekonferenz ein.



Termin: Mittwoch, 14. Februar 2018 Uhrzeit: 10:30 Uhr Ort: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz - Raum 4 Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55 10117 Berlin



Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, glh - Centrum für Strategie und höhere Führung, stellen die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Sicherheitsreports 2018 anhand der jüngsten repräsentativen Bevölkerungsumfrage vor:



Wie sicher fühlen sich die Deutschen? Welche Gefährdungen der inneren Sicherheit sehen sie? Welche Bedrohungen der äußeren Sicherheit nehmen die Bundesbürger wahr?



Die Studie "Sicherheit in Deutschland" wird seit 2011 durchgeführt.



