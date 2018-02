Rishikesh, India (ots/PRNewswire) -



Rishikul Yogshala gibt die Daten für die Yogalehrerkurse und die Yoga-Retreats für das Jahr 2018 bekannt



Rishikul Yogshala, eine weltweit anerkannte und renommierte Yogaschule für Zertifizierungsprogramme, hat den Jahreskalender für seine kommenden Yoga-, Meditations-, Ayruveda-Lehrerkurs-Programme und Retreats bekannt gegeben



200-Stunden-Yogalehrerkurs: Mit den Schwerpunkten Hatha Yoga und Ashtanga Yoga zusammen mit Meditation, Pranayama, Yoga Nidra, Mantra Yoga, Philosophie, Yoga-Anatomie und Lehrmethoden ist das 200-Stunden-Yogaprogramm in Rishikesh das ganze Jahr über verfügbar und beginnt immer am 7. des jeweiligen Monats.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mul tivu.com/players/uk/8267251-rishikul-yogshala-calendar-2018/



300-Stunden-Yogalehrerkurs: In diesem Programm wird Ashtanga Yoga für fortgeschrittene Anfänger und Hatha Yoga, Philosophie, Meditation und andere Yoga-Themen für Fortgeschrittene vermittelt. Das einmonatige Programm startet am 7. März, 7. Juni, 7. August und 7. November.



Yoga-Retreats: Unsere Yoga-, Meditations- und spirituellen Retreats finden das ganze Jahr über in Rishikesh statt.



Ort: Kerala, Indien:



200-Stunden-Yogalehrerkurs-Stipendien: 7. März, 7. August, 7. September und 7. Oktober



Regulärer 200-Stunden-Lehrerkurs Yoga und Ayurveda: 7. November und 7. Dezember,



Ort: Pokhara, Nepal:



200-Stunden-Yogalehrerkurs in Nepal beginnt immer am 7. März, 7. April, 7. September, 7. Oktober und 7. November



Rishikul Yogshala heißt alle entschlossenen und leidenschaftlichen Yogis, angehende Yogis, Suchende und Wanderer herzlichst willkommen, um gemeinsam eine Reise der Heilung und Selbsttransformation zu begehen - im Rahmen von erstklassigen Yoga-Retreats und Lehrerkursen an spirituellen Orten, in Rishikesh, Kerala, Nepal, Thailand und Vietnam.



Mit dem einzigen Ziel, Yoga möglichst authentisch und traditionell zu vermitteln, und mit der selbstlosen Einstellung, Menschen bei ihrer Transformation von Seele, Körper und Geist zu unterstützen, bietet Rishikul Yogshala vorzügliche Yogalehrerkursprogramme und Retreats für Menschen aus der ganzen Welt an. Die Schule heißt Yogis aller Entwicklungsstufen bei seinen Kursen und Retreats willkommen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Ganz gleich, ob Sie ein angehender Yogalehrer sind oder Yoga intensiver erleben möchten, bietet die Schule für jeden das passende Programm an. Rishikul Yogshala ist eine Karma-Yoga-Schule und ständig danach bestrebt, die Lehren des Yoga möglichst vielen leidenschaftlichen Yogis näherzubringen, ungeachtet von finanziellen Hürden. Und zu diesem göttlichen Zweck vergibt Rishikul Yogshala auch Yoga-Stipendien an besonders begeisterte Yogis aus der ganzen Welt.



Carla Lewis, eine ehemalige Rishikul-Schülerin und Absolventin des Yogalehrerkurses, sagt: "Das Yoga-Training bei Rishikul Yogshala hat mein Leben komplett verändert. Ich hatte Gelegenheit, von den besten Yogalehrern zu lernen, die mich während des gesamten Programms aufs Herzlichste unterstützt haben. Die Schule hat mir eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens geschenkt, und die schönen Erinnerungen erwärmen mein Herz immer wieder aufs Neue." Das ist noch nicht alles.



Paul Beckett besuchte Indien für einen Monat und machte ein 15-tägiges Yogshala-Retreat. Er berichtet: "Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Zwei Wochen Yoga, Meditation, Pranayama, Freude, Abenteuer, oder zwei Wochen ein neues Leben! Diese Entscheidung, an einem Retreat dieser Schule teilzunehmen, war die beste, die ich jemals für mein Leben getroffen haben. Hier sein zu dürfen, hat mein Leben mit einem vollkommen neuen Sinn erfüllt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch einmal hier herzukommen. Dann für ein komplettes Yoga-Trainingsprogramm. Namasté!"



Rishikul Yogshala arbeitet nach den Richtlinien der internationalen Yoga Alliance und vermittelt die authentische Lehre traditioneller Formen des Hatha und Ashtanga Yoga. Die Teilnehmer werden auf eine intensive Reise von Seele, Körper und Geist mitgenommen. Gelehrt werden die traditionellen Themen, wie sie in den alten Texten der Yoga-Sutras von Patanjali und Yoga-Upanishaden dargestellt sind. Unterrichtet wird Meditation, Yoga-Philosophie, Pranayama, Anpassung und Ausrichtung, Yoga-Anatomie, Shatkriyas, Mantra-Yoga und einige andere Themen. Nach Absolvieren des Programms erhalten die Teilnehmer eine von der Yoga Alliance validierte Zertifizierung. Die Zertifizierung berechtigt die Inhaber, Yoga auf der ganzen Welt zu unterrichten und zu predigen.



Hier ist ein kurzer Überblick der bevorstehenden Yogalehrerkursprogramme und Retreats, die an den einzelnen Orten angeboten werden:



Yogalehrerkurs und Yoga-Retreats in Rishikesh, Indien:



Rishikesh ist der ideale Ort zum Praktizieren und Lernen von Yoga. Es ist ein zentraler Ort der Rituale und Traditionen. Rishikul organisiert regelmäßig Yogakurse in seiner Zentrale in Rishikesh. Die Lehrer der Schule sind alle sehr erfahren und engagiert und vermitteln die Grundlagen des Yogas bis hin zu den Yoga-Techniken für Fortgeschrittene, mit Authentizität und Perfektion. Rishikesh liegt am Fuße des Himalaya und ist eine bekannte Pilgerstadt. Durch die Stadt fließt der heilige Ganges und überall spürt man den Geist der Heiligkeit. Sie ist auch bekannt als die Hauptstadt des Yoga. Ein weiterer Grund zum Besuch dieser Stadt ist, dass die Kurse und Retreats das ganze Jahr über stattfinden.



Yogalehrerkurs und Yoga-Retreats in Kerala, Indien:



Vertiefen Sie Ihre Yoga-Praxis in Kerala, im Land der Veden. Machen Sie eine transformierende Reise in einem Auenland, mit den Ayurveda- und Yogalehrerkursprogrammen und Retreats von Rishikul Yogshala, in der wunderschönen Varkala-Region in Kerala. Kerala ist der ideale Ort zum Entspannen in der Natur und zum Erlernen der traditionellen Ayurveda-Wissenschaft. Rishikul Yogshala führt in den traumhaften Wintermonaten November, Dezember, Januar und Februar mehrere Yoga-, Ayurveda- und Kalaripayatt-Kurse und Retreats durch. Die Stipendiaten sind zur Teilnahme an den Programmen im März, August, September und Oktober berechtigt.



Yogalehrerkurs und Yoga-Retreats in Pokhara, Nepal:



Machen Sie eine lebensverändernde Erfahrung im meditativen Schoß von Nepal. Rishikul Yogshala lädt in den Monaten März, April, Mai, September, Oktober und November Schüler aus aller Welt zur Teilnahme an den Yogalehrerkursprogrammen und zu einmaligen Yoga-Retreats in Pokhara ein. Die Schule hat einen wunderschönen Ashram im Dorf, inmitten der atemberaubenden Schönheit des Annapurna Himal und üppiger Felder. Hier Yoga zu lernen, wird eine einmalige Erfahrung für Sie. Rishikul Yogshala hat ein Team aus international gefeierten Yogalehrern aus Indien zusammengestellt, die hier Lehre und Praxis des Yogas vermitteln.



Über uns: Rishikul Yogshala ist eine international anerkannte Schule für Yoga und Meditation in Rishikesh, mit mehreren Standorten, und erteilt seit 2010 Yogalehrerkurse. Die Schule ist von der Yoga Alliance USA und der Yoga Alliance International zugelassen. Rishikul Yogshala bietet Yogalehrerkurse von 200, 300 und 500 Stunden Länge sowie Yoga-Retreats über 7 und 15 Tage an. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.rishikulyogshala.org/. Oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter +91-7060060954 oder per E-Mail an info@rishikulyogshala.org.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/638785/Rishikul_Yogshala.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8267251-rishikul-yogshala-calen dar-2018/



OTS: Rishikul Yogshala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129351.rss2