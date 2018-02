Pyeongchang - Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea öffnet das House of Switzerland heute seine Tore. Das von Präsenz Schweiz organisierte Schweizer Gästehaus ist der Treffpunkt in Pyeongchang für die Schweizer Athletinnen und Athleten, ihre Fans und Sportbegeisterte aus aller Welt. Ausserdem wird die Plattform in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor genutzt, um die Schweiz der südkoreanischen und internationalen Öffentlichkeit als sportliches, innovatives und touristisch attraktives Land zu präsentieren.

Als eines der wenigen Nationenhäuser offen für alle bietet das House of Switzerland einen pulsierenden Treffpunkt in Pyeongchang. Der Standort in nächster Nähe des Olympischen Dorfes und des Austragungsortes der technischen alpinen Disziplinen sowie direkt unterhalb der Skipiste, die auch während ...

