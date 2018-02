Luxembourg - Der unerwartet schnelle und deutliche Renditeanstieg von Rentenpapieren hat dem zunächst guten Jahresauftakt an den Aktienmärkten ein jähes Ende bereitet, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum.Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries seien innerhalb weniger Handelstage Richtung 2,9 Prozent gestiegen, zehnjährige Bundesanleihen würden aktuell 0,75 Prozent zeigen. Steigende Zinsen würden die Stimmung für Aktien trüben. Würden sie jedoch von einem so tiefen Niveau steigen, sei dies zu relativieren.

