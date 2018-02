Köln (ots) -



- Über 80.000 Euro kamen durch Probefahrten zusammen



- 25 Händler beteiligten sich an der Spendenaktion



- Über 4.000 Probefahrten trugen zu dem Ergebnis bei



- Ford S-MAX im Wert von über 50.000 Euro ging an die José Carreras Stiftung



- Fortsetzung in 2018



Die Ford Spendenaktion "Probe fahren für einen guten Zweck", die im Mai 2017 gestartet wurde, hat insgesamt über 80.000 Euro erbracht. Bundesweit beteiligten sich 25 Ford Händler an der Aktion. Über 4.000 Probefahrten wurden zwischen Mai und Dezember 2017 absolviert. Bei der Aktion "Probe fahren für einen guten Zweck" spendeten Ford und Ford Händler je Probefahrt 20 Euro an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl. Jeweils sechs Wochen lang konnten Interessenten so die Ford-Fahrzeugpalette testen und gleichzeitig etwas für einen guten Zweck tun.



Gestartet wurde die Aktion durch Wolfgang Kopplin, stellvertretender Geschäftsführer Ford-Werke GmbH, im Mai 2017 bei einer Händlerveranstaltung in Berlin. Dabei wurde auch der Spendenreigen eröffnet. Als Spendenauftakt übergab Kopplin einen Ford S-MAX Vignale im Wert von über 50.000 Euro an die José Carreras Leukämie-Stiftung. Botschafter der Aktion war Extremsportler Joey Kelly.



In den Genuss der Spenden kamen zumeist lokale Einrichtungen wie beispielsweise die Caritaswerkstätten Hochrhein, die Arche Konstanz oder das Epilepsiezentrum der Diakonie Kehl-Kork.



Aufgrund der positiven Resonanz wird diese Aktion auch in 2018 weiter fortgeführt.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



