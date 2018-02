Der heimische Baukonzern Strabag hat von Mercedes-Benz einen Auftrag in Höhe von umgerechnet 61 Mio. Euro bekommen. Im Konsortium mit den polnischen Unternehmen TKT Engineering und Elektromontaz-Poznan wird die Strabag ein Motorenwerk in Jawor im Westen Polens errichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dort werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...