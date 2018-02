Spätestens seit dem vergangenen Jahr sind Kryptowährungen in aller Munde. Die allermeisten denken bei diesem Begriff zunächst an den Bitcoin. Doch es gibt in der Welt der digitalen Währungen noch sehr viel mehr. Florian Söllner, leitender Redakteur von DER AKTIONÄR hat Robert A. Küfner, Blockchain- und Tangle-Experte dazu im Interview. Herr Küfner ist der CEO von nakamo.to und CVO der Advanced Blockchain AG. Er ist seit den Anfangszeiten in der Szene aktiv und hat seitdem einige Engagements in der Krypotwelt getätigt. In den letzten Wochen hat der Bitcoin und mit ihm die meisten anderen Kryptowährungen korrigiert. Langfristig macht sich Robert Küfner aber keinerlei Sorgen um die Entwicklung von Bitcoin und Co. Dank der medialen Aufmerksamkeit im letzten Jahr ist die Katze nun aus dem Sack und die breite Öffentlichkeit ist im Bilde was Kryptowährungen und deren Technologien angeht, so Küfner. In diesem Interview informiert der Experte über zukünftige Trends und mögliche Anwendungmöglichkeiten der Technologien.HINWEIS: Sendung wurde am 16. Januar 2018 aufgezeichnet!