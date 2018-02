FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES PLAYTECH WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 806 PENCE - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 658 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES BP PRICE TARGET TO 510 PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE-INDIKATION +0.40% TO 7170 (CLOSE: 7141.40) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION +0.78% TO 7197 (CLOSE: 7141.40) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 695 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 5850 (5600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 765 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2667 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (6910) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 560 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1250 (1220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3900 (3820) PENCE - 'SELL' - INVESTEC RAISES RBS TO 'HOLD' ('SELL') - JPMORGAN CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 300 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 151 (174) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2900 (2800) PENCE - NUMIS RAISES CONVATEC TO 'HOLD' ('REDUCE') - NUMIS RAISES REDROW TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES DIRECT LINE TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 415 (360) PENCE



