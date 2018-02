BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich nach einmonatiger Verhandlungsdauer auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das erklärten am Mittwoch unter anderem die SPD-Verhandler Andrea Nahles und Olaf Scholz. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bestätigte die Einigung. Aus Teilnehmerkreisen verlautete weiterhin, dass die SPD das Finanzministerium bekommen soll.

Das knapp 200 Seiten starke Papier soll am Mittwochnachmittag offiziell den Fraktionen von CDU/CSU und SPD vorgestellt werden. Mit dem Vertrag bekunden beide Seiten ihren Willen zur Bildung einer neuen Regierung. Bei der SPD müssen die mehr als 440.000 Mitglieder noch über den Koalitionsvertrag und die Regierungsbildung abstimmen. Das Verfahren wird etwa drei Wochen dauern und soll am 4. März abgeschlossen werden. Bei CDU und CSU entscheiden lediglich die Parteigremien in Vorstand und Präsidium. Eine Zustimmung gilt als sicher.

Union und SPD waren bei ihren Verhandlungen zwei Mal in die Verlängerung gegangen. Zuletzt wurde noch hart um die Themen sachgrundlose Befristung, Ärztehonorare, Außenpolitik und die Verteilung der Ministerien gerungen.

