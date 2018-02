Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Münchner seien beim Ausblick sehr vorsichtig geblieben, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen lägen bereits am oberen Ende der vom Rückversicherer ausgegebenen Zielspanne. Bokhmat rechnet aber damit, dass diese im Laufe des Jahres noch erhöht wird./ag/stw Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN: DE0008430026