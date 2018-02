Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die langjährige Freundin von Dieter Wedel nimmt in der aktuellen GALA (Heft 07/2018, EVT 08.02.18) Stellung zu den schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Regisseur. "Aus eigenem Erleben mit diesem Mann habe ich Grund zur Annahme, dass die beschriebenen Ereignisse der Wahrheit entsprechen. Ich glaube diesen Frauen", sagt sie. Voland war zwölf Jahre lang mit Wedel liiert und hat mit ihm einen gemeinsamen Sohn. Davon, dass Wedel Frauen sexuell belästigt haben soll, habe sie nichts gewusst, habe aber "im Laufe der Beziehung auf demütigende Weise festgestellt, dass er noch andere sexuelle Beziehungen hatte". Voland sagt über Wedel: "Er ist ein Despot, ein Choleriker, ein Narzisst."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de