Die Investoren haben ihre Open Interest Positionen an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 11,6K Kontrakte ausgebaut, nach dem es am Montag 228.212 Kontrakte waren, wie den Daten der CME Group zu entnehmen ist. Das Volumen legte zugleich um mehr als 41K Kontrakte zu. GBP/USD drohen Verluste Dem Cable droht das Risiko eines Ausbaus der negativen Bewegung, ...

