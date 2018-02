Erfolg in den USA: Der Dax-Konzern ist erstmals mit zwei Modellen unter den zehn meistverkauften Turnschuhen in Amerika vertreten. Trotzdem kann die Marke mit den drei Streifen nicht ganz zufrieden sein.

Adidas ist gefragt wie lange nicht mehr in den USA. Das zeigen jetzt auch die neuesten Zahlen der Marktforscher der NPD Group. Demnach waren 2017 erstmals seit Jahrzehnten wieder zwei Modelle des fränkischen Sportkonzerns unter den zehn meistverkauften Turnschuhen in Amerika.

Allerdings: Adidas muss auch einen Rückschlag hinnehmen. Im Vorjahr war Adidas zwar nur mit einem Modell in der Spitzengruppe vertreten, dafür war es das meistverkaufte gewesen. Nun hat Nike wieder die Führung übernommen mit dem Modell "Tanjun", einem günstigen Freizeitschuh. Adidas folgt mit seinem Retro-Sneaker "Superstar" auf Rang vier. Mit dem modischen "Tubular Shadow" haben es die Franken zudem auf Platz acht geschafft. Alle anderen Schuhe in den Top-Ten stammen von Nike, dem Weltmarktführer.

Vergangenes Jahr ist der Adidas-Umsatz in den USA regelrecht in die Höhe geschossen. Im dritten Quartal legten die Einnahmen in Amerika zu konstanten Wechselkursen um 23 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu. Bei Nike hingegen sind die Erlöse auf dem wichtigen Heimatmarkt zuletzt um fünf Prozent geschrumpft.



