Hannover - Im vergangenen halben Jahr sind die Renditen am Covered Bond-Markt mehrheitlich gestiegen, wobei es abhängig von der Restlaufzeit durchaus abweichende Entwicklungen gab, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.So seien die Renditen am kurzen und langen Ende der Laufzeitenkurve zurückgegangen, während sie im Laufzeitbereich zwischen drei und zehn Jahren mehrheitlich angezogen hätten. Renditen von mehr als 1,5% würden sich dabei - mit einer Ausnahme - nur aufgrund längerer Laufzeiten realisieren lassen. 5y-Bonds hätten ihren Trend steigender Renditen seit Mitte des Jahres 2016 fortgesetzt, wobei insbesondere seit dem vierten Quartal 2017 ein merkliches Anziehen der Renditen zu beobachten gewesen sei und somit eine Annäherung an das Renditeniveau vor Ankündigung des CBPP3 fortgesetzt werde. (07.02.2018/alc/a/a)

