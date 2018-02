Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) will für das letzte Geschäftsjahr wieder eine Dividende ausschütten. Die Höhe des Dividendenvorschlags soll am 14. März 2018 im Zuge der Publikation des vollständigen Geschäftsberichts veröffentlicht werden. In den letzten drei Jahren gingen die Aktionäre leer aus. Zuletzt wurde im Jahr 2014 für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende von 1,02 Euro je Aktie ausgeschüttet. ...

