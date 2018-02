Köln (ots) -



- Australien und die USA buchungsstärkste Destinationen in 2017 - Starker Buchungszuwachs für Kanada - Newcomer: Schottlands Hauptstadt Edinburgh



Zu Beginn des neuen Jahres befinden sich viele schon in der Urlaubsplanung. Wer mit dem Wohnmobil verreisen möchte, sollte mit der Buchung nicht allzu lange warten, denn gerade für die Top-Destinationen sind die Angebote schnell vergriffen. Doch welche Ziele waren in 2017 besonders beliebt und welche Trends sind für 2018 zu erwarten? Dies hat das Vergleichsportal CamperDays ermittelt.



Die buchungsstärkste Destination von CamperDays war im Jahr 2017 Australien, dicht gefolgt von den USA. Platz 3 ging an Neuseeland. Nur knapp dahinter lag Deutschland. Kanada belegte den 5. Platz, verzeichnet dieses Jahr aber im Vergleich zu 2017 einen Buchungszuwachs von bis zu 60 %. Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays, rät daher: "Für Kanada sollte man lieber eine Rundreise planen, da in der Zeit von Juni bis September schon jetzt kaum noch Fahrzeuge für One-Way-Fahrten verfügbar sind. Gleiches gilt für die USA." Doch auch die skandinavischen Länder liegen im Trend: Während der Island-Boom weiter anhält - 2017 landete die Insel auf Platz 6 der buchungsstärksten Destinationen - erfreuen sich inzwischen auch Schweden, Finnland und Norwegen zunehmender Beliebtheit. Ein absoluter Newcomer für 2018 ist Schottland, vor allem seine Hauptstadt Edinburgh.



Damit die Reise in eine dieser Trend-Destinationen gelingt, empfiehlt Raphael Meese, möglichst frühzeitig zu buchen. "Außerdem sollte man die Hauptreisezeit im Juli und August meiden, wenn man nicht auf die Ferien angewiesen ist. In Kalifornien zum Beispiel ist es auch im September noch sehr warm." (PM-ID: 100)



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. ServiceValue und DIE WELT kürten CamperDays 2017 bereits zum zweiten Mal zum Branchengewinner "Vergleichsportale für Wohnmobile", FOCUS-MONEY ermittelte CamperDays 2014 als "Bestes Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal gehört wie Deutschlands Marktführer billiger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.



