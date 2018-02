Europäische Aktienmärkte eröffnen nach einer eher gemischten Sitzung in Asien höher DAX® (DE30 in der xStation 5) stoppt Kursrückgang bei 12.100 Punkte-Marke Adidas (ADS.DE) profitiert von einer Aufstufung der MainFirst Bank

Zusammenfassung:Die US-Aktien erzielten nach einem starken Einbruch der globalen Aktienmärkte ordentliche Gewinne. Bei der Sitzung in Asien war die Richtung jedoch nicht ganz so klar, wobei die chinesischen Aktien die größten Verluste aufwiesen. Der europäische Referenzindex eröffnete heute höher, da die gemischte Stimmung in Asien sich nicht in Europa ausbreitete. Nach einem starken Abverkauf am Montag konnten die Indizes der Wall Street am Dienstag einen Teil der Verluste wieder ausgleichen. Der Dow Jones (US30) schloss 2,33% höher, nachdem er am Vortag um 4,6% gefallen war, während der Nasdaq (US100) und der S&P 500 (US500) 2,13% bzw. 1,74% zulegten. Die positive Stimmungslage schwappte jedoch nicht auf Asien über, da sich die dortigen Indizes recht unterschiedlich entwickelten. Nach einer deutlich höheren Eröffnung konnte der japanische Nikkei (JAP225) seine Gewinne jedoch nicht halten und schloss den Handelstag nur mit einen Gewinn von 0,16%. Die chinesischen Aktien wiesen die größten Verluste auf, der Hang Seng CE (CHNComp) verlor 2,0% an Wert. Auf der anderen Seite konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...